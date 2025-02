Waeve, un EP di tre inediti e una data vicino Modena

Uscirà il prossimo 14 marzo per Transgressive ‘Eternal’, EP di tre inediti dei Waeve e appendice al sophomore ‘City Lights’ dello scorso anno. Anche in questo caso la produzione è affidata a James Ford.

Primo estratto è un brano intitolato ‘Love Is All Pain’, accompagnato da un video diretto da Simon Leeder e girato sulle rive di un lago a sud di Londra.

Lo scorso mese, Graham Coxon e Rose Elinor Dougall avevano diffuso ‘Live from the City Lights Sessions’, riproposizione live delle canzoni dell’LP dello scorso anno a cui sono stati associati una serie di video con la regia di Natalia Pages.

Quelle stesse canzoni si potranno ascoltare dal vivo anche in Italia, in una data unica, sabato 21 giugno al Quarantenna Festival, in piazza Ciro Menotti a Fiorano Modenese (MO). La serata, peraltro, sarà a ingresso gratuito.