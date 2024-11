Un EP ‘garage-rock’ per gli Elbow

Inserire “Elbow” e “Black Sabbath” nella stessa frase poteva sembrare, fino ad oggi, assai ardito. Eppure è lo stesso Guy Garvey a farlo, presentando il nuovo singolo della band di Manchester, ‘Adriana Again’, che precede un EP descritto come “altrettanto cattivo e crudele”.

In realtà il pezzo non sembra così truce, ma il frontman insiste nel trovarci “chitarre Sabbathiane sul ritornello”. Un’attitudine che, secondo egli stesso, è conseguente all’album pubblicato otto mesi fa: “Con ‘Audio Vertigo’, è come se avessimo costruito un nuovo veicolo per noi stessi, e volevamo fargli fare un altro giro”.

Della nuova uscita, definita tra le altre cose “garage-rock”, non ci sono altre coordinate, se non che conterrà la traccia diffusa in giornata: “È il primo brano di un EP che uscirà l’anno prossimo. Ci siamo davvero divertiti a realizzare questa canzone”.