Un EP (ma di 8 brani!) dai Bright Eyes

Dalle sessioni di registrazione di ‘Five Dice, All Threes’, l’album dei Bright Eyes pubblicato poco meno di un anno fa, erano rimaste fuori otto canzoni: “non tutte si adattavano perfettamente alla coesione concisa di quel disco”, recita una nota. Poco male, perché faranno parte di un EP con sette inediti e una cover (‘Sharp Cutting Wings’ di Lucinda Williams) che si intitolerà ‘Kids Table’ e che uscirà il 26 settembre prossimo per Dead Oceans.

Molto particolare la copertina, con una serie di vignette giustapposte come un gioco da tavolo (per l’appunto) per bambini, ma anche le collaborazioni all’interno dell’opera, dai due brani cantati insieme ad Alynda Segarra alias Hurray For The Riff Raff al pezzo ska (il già edito ‘1st World Blues’) scritto insieme ad Alex Orange Drink dei So So Glos.

Registrate, come l’LP succitato, agli ARC Studios di Omaha, le tracce in scaletta si segnalano come “costellate da riferimenti culturali, sia alti che bassi: da Salman Rushdie, Joe Strummer e Candace Bergen a Shakespeare, Guy Fawkes e la signora Peacock del classico gioco da tavolo ‘Cluedo’ (…) Il nuovo EP si presenta sia come ‘companion’ di ‘Five Dice, All Threes’, sia come un mondo a sé stante.”. Tra di esse vi è il secondo singolo, svelato oggi, denominato ‘Dyslexic Palindrome’.



