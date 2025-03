Un EP solista per Jeremy Earl dei Woods

Dopo 20 anni nei Woods, il leader del gruppo Jeremy Earl è in procinto di pubblicare la sua prima opera solista. Si tratta di un EP di quattro tracce intitolato semplicemente ‘Four Songs’ che uscirà il 21 marzo per l’etichetta fondata dalla sua band, la Woodsist, con il suo nome anagrafico al completo: Jeremy Bradley Earl.

“Queste quattro canzoni da solista mescolano folk e rock come la sua band, ma da solo la sua scrittura è un po’ più profonda, le allucinazioni casalinghe, le illuminazioni spettrali”, spiega una nota.

Il primo estratto è un pezzo minimalmente acustico ma al solito molto bello, denominato ‘Let The Snow Fall’.