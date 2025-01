Un intero LP insieme per Julien Baker & Torres

‘Sugar In The Tank’, il brano country pubblicato lo scorso dicembre, sembrava poter essere una collaborazione occasionale tra Julien Baker e Torres. E invece, le due cantautrici americane di canzoni ne hanno incise ben dodici, che faranno tutte parte del loro primo LP insieme, ‘Send A Prayer My Way’, che verrà pubblicato il 18 aprile da Matador Records.

“Dovremmo fare un disco country insieme”, concordarono dopo una data comune a Chicago nel 2016. E così è stato, per un’opera (dalla press-release) “che parla di empatia radicale, seconde e terze possibilità, e se c’è un sacco di sacrificio e di rimpianto, c’è anche umorismo e audacia.”

Il secondo estratto, diffuso oggi (29/1) contestualmente all’annuncio del disco, si intitola ‘Sylvia’, ispirata da ‘Cracker Jack’ di Dolly Parton e dedicata alla cagnolina di Torres.