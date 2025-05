Un nuovo album e tre concerti per Kae Tempest

Una seconda parte del 2025 piena di impegni per Kae Tempest, che pubblicherà un nuovo album in estate e che in autunno passerà dall’Italia per tre concerti.

‘Self Titled’ uscirà il 4 luglio per Island. Composto da dodici tracce, è prodotto da Fraser T Smith e registra le illustri partecipazioni di Neil Tennant dei Divine Comedy, degli Young Fathers, di Connie Constance e di Tawiah.

Sono due le anticipazioni già rese pubbliche: ‘Statue In The Square’, diffusa lo scorso mese, e la più recente ‘Know Yourself’.

Entrambi i brani verranno presumibilmente suonati nelle tre date italiane in programma a ottobre: sabato 25 all’Hacienda di Roma, domenica 26 all’Estragon di Bologna e lunedì 27 al Fabrique di Milano. I biglietti, in prevendita da venerdì 16 maggio su Dice, costeranno 37 euro per ciascuno degli appuntamenti.