Un nuovo album (il 14°) per gli Xiu Xiu

C’è chi dice abbiano sinora pubblicato diciassette album, c’è chi dice tredici, in ogni caso la carriera degli Xiu Xiu è ormai decisamente corposa, con oltre 20 anni di onorato servizio. Il prossimo 27 settembre (via Polyvinyl) vi aggiungeranno un ulteriore capitolo, con un nuovo LP intitolato ‘13″ Frank Beltrame Italian Stiletto with Bison Horn Grips‘.

Registrato a Berlino dove due terzi della band si sono recentemente trasferiti, è stato mixato da John Congleton a cui, secondo la nota stampa, è stato detto: “Sentiti libero di impazzire e se dovessi avere dubbi sul da farsi, scegli l’iconoclastia“.

Quello che secondo Wikipedia dovrebbe essere il quattordicesimo album in studio per il trio americano, ha nove tracce in scaletta tra cui c’è il primo estratto ‘Common Loon‘, descritto dal frontman Jamie Stewart “un abbraccio boogie per i pervertiti queer di tutto il multiverso“. Il singolo, al solito piuttosto sperimentale ma non eccessivamente, è accompagnato da un video girato, diretto, montato e interpretato dall’artista e performer Alicia McDaid.