Un nuovo album (in gaelico) e due date in Italia per Gruff Rhys

Tempo di novità per Gruff Rhys. L’ex frontman dei Super Furry Animals ha in programma un nuovo album, che uscirà venerdì prossimo (12/9) per Rock Action, l’etichetta di proprietà dei Mogwai. Si chiamerà ‘Dim Probs‘ e ha la particolarità, come altri suoi dischi del passato, di essere cantato interamente in gaelico. Lo si può evincere dai primi tre estratti, che si intitolano ‘Saf Ar Dy Sedd‘, ‘Taro #1‘ e ‘Chwyn Chwyldroadol!‘.

Le nuove canzoni, oltre che le vecchie in inglese, verranno portate dal vivo in Italia a marzo 2026 per due occasioni: mercoledì 11 al Covo di Bologna e giovedì 12 alla Chiesa Valdese di Roma, all’interno della rassegna ‘Unplugged In Monti‘.

I biglietti sono già in prevendita su Dice: costano 21 euro quelli per la data emiliana, e 24 quelli per il concerto nella capitale.

 

