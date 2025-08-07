Un nuovo album per gli Of Monsters And Men

Sembrano voler tornare a ciò che sanno fare meglio, gli Of Monster And Men. Almeno a sentire le vibes indie-folk/pop del nuovo singolo, ‘Ordinary Creature’, che farà parte del loro primo LP in sei anni, il quarto in carriera, ‘All Is Love And Pain In The Mouse Parade’.

Il disco uscirà il prossimo 17 ottobre per Skarkall Records, distribuito da Virgin. È stato registrato nel loro studio in Islanda dopo che, a detta della frontwoman Nanna Hilmarsdóttir, la band nel suo insieme “ha condiviso una narrazione che ha plasmato il panorama emotivo dell’album”.

Prettamente islandese è anche il video del brano diffuso oggi: diretto da Erlendur Sveinsson, è girato nelle strade della piccola comunità di Selvogur, nell’estremo nord-ovest dell’isola. ‘Ordinary Creature’ non è peraltro l’unico estratto ad essere stato sinora condiviso: il mese scorso è divenuto pubblico ‘Television Love’, che è anche l’opener di una scaletta di tredici tracce.

