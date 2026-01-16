Un nuovo LP per Mitski, ‘Nothing’s About To Happen To Me’

Scritto il
Pubblicato inNews

Questo gatto seduto placidamente su un tappeto, incurante del sopraggiungere di una tigre (è in realtà un un dipinto di Marc Burkhardt), è l’immagine di copertina del nuovo album di Mitski, ‘Nothing’s About To Happen To Me’, in procinto di uscire il prossimo 27 febbraio per Dead Oceans.

Secondo una nota, il disco è prodotto e da Patrick Hyland e masterizzato da Bob Weston. “L’album continua la linea musicale iniziata con ‘The Land Is Inhospitable and So Are We’ del 2023, stessa live band e arrangiamenti d’ensemble”. A tal proposito, l’orchestra è stata arrangiata e diretta da Drew Erickson.

Il primo estratto, di una scaletta di undici tracce, è brano denominato ‘Where’s My Phone?’, descritto come “un ritorno all’alternative rock distorto e abrasivo di qualche anno fa e suggerisce la varietà di suoni ed energia dell’album”.

 

Pubblicità

Tema Seamless News, sviluppato da Altervista

Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario