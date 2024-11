Un singolo e un concerto a Milano per i Throwing Muses

La carriera di Kristin Hersh è sempre stata divisa tra la sua produzione solista e i Throwing Muses, band che l’ha resa nota e con la quale, negli ultimi anni, ha pubblicato dischi non con troppa frequenza. A ‘Sun Racket’ del 2020 potrebbe però presto aggiungersene un altro, che sarebbe l’undicesimo della storia del gruppo, per il quale gli indizi sono già due.

Il primo è un efficace singolo intitolato ‘Drugstore Drastic’, prodotto dalla stessa Hersh allo Stable Sound Studio di Portsmouth, quella nel Rhode Island, e così descritta in una nota: “La gran parte di questa canzone proviene da un marciapiede di New Orleans: una conversazione ascoltata per caso tra una persona sobria e una non sobria, mentre ci si dirigeva verso il Cool Tree, un punto d’incontro nei quartieri alti con un cast mutevole di personaggi, uccelli esotici e strani rami tortuosi che si allungano lungo il terreno.”

Il pezzo farà forse parte del nuovo LP, e quasi sicuramente delle canzoni suonate nell’unica data italiana inserita nel tour europeo (che è il secondo indizio del disco nuovo) della band fondata nel 1981, e attualmente composta, oltre che da Kristin, dal batterista David Narcizo e dal chitarrista Bernard Georges. I tre suoneranno mercoledì 4 giugno 2025 alla Santeria di Milano. I biglietti sono già in prevendita su Dice a 31,91 euro.