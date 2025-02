Un tour acustico per James Walsh degli Starsailor

Dopo i concerti con i suoi Starsailor dello scorso novembre, James Walsh tornerà in Italia da solista per altri cinque appuntamenti, in tutti i quali si esibirà da solo in un set acustico.

Il musicista inglese suonerà mercoledì 2 aprile al Germi di Milano, giovedì 3 a Ca’ Berti a Castelvetro (MO), venerdì 4 alla Casa del Popolo di Colle Val d’Elsa (SI), sabato 5 all’interno della rassegna Unplugged In Monti di Roma e domenica 6 in una location ancora da definite a Eboli (SA). Non siamo in possesso, al momento, di informazioni circa le prevendite.

Oltre alle pubblicazioni con la sua band principale e a pubblicazioni congiunte con il chitarrista Greg Hatwell, Walsh ha pubblicato sei album in autonomia, di cui l’ultimo è ‘Coming Good’ del 2023.