Una data in Sardegna per i Porridge Radio

L’unica data italiana dell’estate dei Porridge Radio sarà in Sardegna: la band di Brighton farà infatti parte del cast del Here I Stay Festival di Orani (NU), in cui si esibirà sabato 6 luglio.

Sul palco del Museo Nivola suoneranno, tra gli altri, anche Black Lips (il giorno prima, venerdì 5), Crocodiles e Camilla Sparksss (entrambi nella stessa serata dei Porridge Radio).

I biglietti sono in prevendita su Diyticket. Al netto delle commissioni di servizio, costano 31,50 euro per ciascuna delle singole giornate e 47,50 euro per la coppia di serate.