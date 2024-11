Un’altra band per Ty Segall: si chiama Freckle

Dopo i quindici dischi solisti e quelli con Epsilons, Party Fowl, The Traditional Fools, The Perverts, Sic Alps, Fuzz, Gøggs, The C.I.A. e Wasted Shirt, Ty Segall si è inventato un nuovo progetto musicale. Questa volta, insieme al collega chitarrista e cantante (dei Color Green) Corey Madden. La nuova band del musicista californiano si chiama Freckle.

I due hanno composto e registrato dieci canzoni, che verranno pubblicate il 31 gennaio prossimo via Drag City. Tra di esse vi è il primo estratto dell’album omonimo al duo, ‘Freckle’. Il brano si intitola ‘Taraval’, pezzo elettro-acustico che ricorda quelli della prima metà degli anni ‘90.

Segall e Madden si sono affidati a uno stringatissimo ma efficace comunicato per introdurre la loro opera prima insieme: “Quando spunta una lentiggine, si sa che il sole ha fatto il suo corso. Non lasciate che vi dicano che è un danno alla pelle: è piuttosto il segno di un tempo ben speso, come sempre, alla luce. La band Freckle è così. Freckle è, quindi, californiana, la mente alveare di Corey Madden e Ty Segall. Questo LP ricorda a tutti noi che quando le nuvole sono fuori, ci si può ancora scottare al sole.”