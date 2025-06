Un’altra racconta di canzoni da The Reds, Pinks And Purples

Non bastano mai, le canzoni di The Reds, Pinks And Purples. Né a noi che le ascoltiamo, né a Glenn Donaldson che le scrive, se è vero (come sostiene una nota a proposito) che ha composto “oltre 200 canzoni negli ultimi sei anni”. Altre quattordici arriveranno il 4 luglio, contenute in album intitolato ‘The Past Is A Garden I Never Fed’.

Un titolo che è tutto un programma, così come quelli dei quattro brani sinora diffusi: ‘The World Doesn’t Need Another Band’, ‘I Only Ever Wanted To See You Fail’, ‘Slow Torture Of An Hourly Wage’ e ‘My Toxic Friend’. Il mood malinconico/ironico è dunque confermato anche per quello che dovrebbe essere il tredicesimo LP del progetto (in, per l’appunto, soli sei anni).

La press-release della Fire Records, che pubblica per la prima volta un disco di Donaldson, paragona le sue nuove canzoni a Television Personalities, Byrds, Jarvis Cocker, Hüsker Dü, Chameleons ed Eddie And The Hot Rods, sottolineando come Glenn seguiti “a romanticizzare le meraviglie e i mali del mondo (…) attraverso il tumulto delle chiacchiere e i momenti quotidiani del distributore di caffè, con un raffinato senso del pathos e dell’ironia”.