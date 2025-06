University: ‘McCartney, It’ll Be OK’ (Transgressive, 2025)

🎵 Experimental-punk | 🏷 Transgressive Records | 🗓 20 giugno 2025

Città di poco più di 70.000 abitanti situata quasi a metà strada tra Birmingham e Liverpool, Crewe non deve certo brillare per vivacità. Specialmente sotto pandemia, ovvero il periodo storico in cui Zak Bowker (voce, chitarra), Ewan Barton (basso) e Joel Smith (batteria) si sono incontrati. Frequentavano lo stesso programma di studi all’università, circostanza che gli ha suggerito di denominarsi University: “Eravamo gli unici a voler fare qualcosa. Quando vai all’università e fai un corso d’arte, ci sono un sacco di persone lì solo per il gusto di farlo”, ricordava Joel in una vecchia intervista a NME.

La mancanza “di qualsiasi parvenza di scena musicale” a Crewe ha fatto sì che il trio del Cheshire venisse formato soltanto dalle proprie vicissitudini di giovani ragazzi in cerca di qualcosa di diverso del classico “giorno della marmotta” che il luogo poteva offrire. Hella, Dilute e Fugazi sono tra gli ascolti che li hanno più influenzati, e fanno comprendere come il loro approvvigionamento musicale fosse assai differente rispetto ai connazionali coetanei. È qualcosa che si può distintamente udire in questo album di debutto, che si intitola ‘McCartney, It’ll Be OK’ ma che ha ben poco a che fare con i Beatles. È semplicemente uno dei tanti titoli ad alto tasso di humor, componente essenziale della musica degli University, tanto che il trio è solito portarsi sul palco la “mascotte” Eddie, un loro amico che ha il compito di giocare ai videogames e di srotolare cartelli mentre suonano.

Ecco, proprio il suono è un altro aspetto caratterizzante della loro musica, che destruttura i canoni stilistici dell’emo-punk infilandoli in un lungo groviglio di distorsioni che si alternano a più brevi passaggi melodici. Il singolo e opener ‘Massive Twenty One Pilots Tattoo’ mostra una precisa via di mezzo tra PUP e Black Midi, due band che mai ci saremmo sognati di accostare se gli University non esistessero. Una circostanza che può far capire come Zak, Ewan e Joel abbiano congegnato un agglomerato di canzoni apparentemente illogico ma, nei suoi sghembi ghirigori rumorosi, estremamente riconoscibile oltre che energico, divertente quanto sinceramente divertito. Basterebbe un pochino più di ordine per trasformarlo in un disco importante, ma questo avverrà – probabilmente – con il prossimo LP.

