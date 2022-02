Update concerti: Alt-J, Sports, Water From Your Eyes, Cold Years, Jesse Malin, Oh Wonder

Diventano tre le date italiane degli Alt-J. Oltre alle due primaverili (venerdì 17 giugno nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e sabato 18 al porto di Bari) ce ne sarà una anche in autunno. La band inglese suonerà infatti sabato 12 novembre al Forum di Assago (MI). I biglietti, di cui ancora non siamo a conoscenza del costo, saranno in prevendita dalle ore 10 di venerdì prossimo.

Da non confondere con gli Sports Team e neanche con i Tennis: gli Sports sono un duo dream-pop proveniente dall’Oklahoma, autore di un LP d’esordio, ‘Get A Good Look‘, che è appena uscito l’11 febbraio scorso. Sarà dunque quasi un’anteprima il concerto di sabato 28 maggio al Biko di Milano, unica data nel nostro paese. I biglietti sono già in prevendita su Dice a 14,95 euro tutto incluso.

Prima volta in Italia per i Water From Your Eyes: il duo electro-pop di Brooklyn si esibirà sabato 21 maggio all’Apollo di Milano e domenica 22 al CAP10100 di Torino. I biglietti per la data lombarda sono già in prevendita su Dice al costo di 11,50 euro diritti e commissioni comprese.

Data unica per il punk misto ad heartland-rock degli scozzesi Cold Years: saranno sabato 14 maggio al Rock ‘n’ Roll di Milano. 8 euro più diritti e commissioni di prevendita il prezzo degli ingressi, disponibili su Mailticket.

Si aggiunge una terza data in Italia al tour di Jesse Malin: venerdì 25 marzo il musicista newyorkese suonerà al Bronson di Ravenna, live-show che integra un calendario in cui erano già confermati gli appuntamenti di sabato 26 marzo a al Wishlist di Roma e di domenica 27 marzo al Druso di Ranica (BG).

Purtroppo, il concerto degli Oh Wonder previsto originariamente il 26 marzo 2022 ai Magazzini Generali di Milano è stato cancellato. Stessa sorte per la data di Casey Lowry prevista sempre nel capoluogo lombardo (all’ARCI Bellezza) per il giorno dopo, domenica 27.