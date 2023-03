Update concerti: Angel Olsen, Incubus, Nick Mason, Laurie Anderson, Dadi Freyr

Saranno ben quattro i concerti che Angel Olsen terrà in versione ‘solo’ in Italia nel mese di giugno. La cantautrice americana mercoledì 7 si esibirà all’Anfiteatro del Venda di Galzignano Terme (PD), venerdì 9 al Teatro Pergolesi di Jesi (AN), sabato 10 alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago (PG) e lunedì 12 al Giardino della Triennale di Milano. L’apertura di ciascun appuntamento è affidata al cantautore californiano Maxim Ludwig. I biglietti saranno in prevendita da venerdì su Dice ad eccezione di quelli per la data marchigiana, disponibili su Vivaticket. Costano tra 23 e 29 euro a seconda della location.

Sarà una data unica, invece, l’unico live italiano degli Incubus. Brendan Boyd e soci suoneranno mercoledì 14 giugno all’Alcatraz di Milano. La prevendita generale dei biglietti partirà venerdì su Ticketone, non ne sono ancora stati comunicati i costi.

Oltre alle date già confermate (mercoledì 19/7 in piazza dei Signori a Vicenza, giovedì 20 in piazza Grande a Palmanova, venerdì 21 all’Arena della Regina a Cattolica, domenica 23 nella Cava del Sole di Matera e mercoledì 26 all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera) Nick Mason terrà un ulteriore concerto in Italia, a suo modo storico: lunedì 24 luglio salirà sul palco del Teatro Grande di Pompei, a 56 anni di distanza da quando lo aveva fatto con i Pink Floyd. Con lui ci saranno Guy Pratt (bassista dei Floyd dal 1987), Gary Kemp (Spandau Ballet), Lee Harris (Blockheads) e Dom Beken. Proporranno uno show-tributo ai primi album della carriera della storica band inglese. Da domani sul circuito Ticketone saranno attive le prevendite.

Un unico appuntamento con Laurie Anderson: la performer newyorkese si esibirà mercoledì 7 giugno al Palazzo Mauro De André per il Ravenna Festival, accompagnata sul palco dalla jazz-band Sexmob. Lo spettacolo, intitolato ‘Let X=X‘, è definito “tra teatro d’avangiardia e pop music”. In prevendita su Vivaticket i biglietti, che hanno due fasce di prezzo: 36,50 e 40 euro, con ridotti per chi ha meno di 30 anni a 21 euro.

Due gli show di Daði Freyr: domenica 17 settembre al Locomotiv di Bologna e lunedì 18 alla Santeria di Milano. I bigietti, in prevendita su Ticketmaster, al netto di diritti e commissioni costano rispettivamente 19 e 25 euro. Il pop-singer islandese sta facendo uscire in tre tranche il suo nuovo lavoro ‘I’m Making An Album‘, la cui prima parte è stata pubblicata sulle piattaforme streaming lo scorso venerdì.