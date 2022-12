Update concerti: Arctic Monkeys, Hives, Red Hot Chili Peppers, Pvris, Kiss

Ci saranno anche gli Arctic Monkeys in un’estate italiana live che si preannuncia molto affollata. Due delle date del loro tour europeo saranno nel nostro paese: sabato 15 luglio all’Ippodromo La Maura di Milano (all’interno dell’I-Days 2023), e domenica 16 all’Ippodromo delle Capannelle di Roma (per la rassegna Rock In Roma). I due concerti verranno aperti da Willie J Healey e dagli Hives, annunciati come special guest. I biglietti saranno in prevendita da mercoledì sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Su quest’ultimo costeranno tra 67,05 e 97,52 euro a seconda di location e postazione scelta.

E sempre all’I-Days di Milano (e dunque all’Ippodromo La Maura), diventato quest’anno più una rassegna che un festival, si esibiranno anche i Red Hot Chili Peppers. L’appuntamento con loro è per domenica 2 luglio 2023, con vendita generale dei biglietti (di cui ancora non si conosce il costo) attiva da mercoledì 14 dicembre 2022.

Qualche mese prima, mercoledì 8 febbraio 2023, i Pvris terranno la loro unica data in Italia ai Magazzini Generali di Milano. Ad aprire il concerto sarà la giovane e molto visualizzata Charlotte Sands. I biglietti, già in prevendita su Dice, costano 29 euro tondi.

L’End of the Road World Tour, l’ultimo della carriera dei Kiss, non sembra voler terminare. Così, la storica rockband americana ha aggiunto una nuova data dalle nostre parti: giovedì 29 giugno sarà al Summer Festival di Lucca. I biglietti saranno in prevendita da martedì 13 dicembre su Ticketone.