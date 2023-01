Update concerti: Arlo Parks, John Butler, Hayward Williams, Human Tetris

Oltre al suo nuovo album, ‘My Soft Machine‘ (che arriverà via Transgressive il 26 maggio), Arlo Parks ha anche annunciato le date del tour che ne seguirà la pubblicazione. Una di esse sarà in Italia, martedì 19 settembre all’Alcatraz di Milano. 34,50 euro più commissioni di servizio è il prezzo dei biglietti, disponibili dal 3 febbraio sui circuiti Ticketmaster e Ticketone.

Oltre alla serata milanese in cui aprirà per Ben Harper (l’11/7), John Butler sarà in Italia per altri tre appuntamenti da headliner: mercoledì 12 luglio si esibirà al Botanique di Bologna, giovedì 13 ai giardini Trauttmansdorff di Merano (BZ), e venerdì 14 all’Auditorium Horszowski di Monforte d’Alba (CN), all’interno di Monfortinjazz. I biglietti, già disponibili su Ticketone, costano 30,68 euro per la data emiliana, 43,22 euro per quella altoatesina, e 42,68 euro per quella piemontese.

Cinque i concerti che Hayward Williams terrà nel nostro paese a febbraio: il cantautore country-folk americano suonerà (in duo col tastierista Brooks Milgate) venerdì 10 all’ARCI Pintupi di Verderio (LC), sabato 11 a Villa Angaran San Giuseppe di Bassano del Grappa (VI), domenica 12 al Cotton Club di Modena, lunedì 13 all’Osteria ai Coppi di Chioggia (VE) e sabato 18 al Cartoline Café di Reggio Calabria.

Cancellati definitivamente i concerti della band post-punk russa Human Tetris in programma in Italia nel mese di marzo. L’organizzazione del tour comunica che “visto il proseguirsi del conflitto russo-ucraino che tutt’oggi coinvolge l’Europa, gli Human Tetris hanno deciso di annullare il proprio tour Europeo e, di conseguenza, le date in Italia previste a marzo 2023. Tutti i biglietti acquistati verranno rimborsati automaticamente tramite Dice“.