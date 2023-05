Update concerti: Bdrmm, Martha Wainwright, Roisin Murphy, Morcheeba, Demob Happy, Hunna

Oltre alla data estiva del 23 agosto a Sestri Levante (GE), i Bdrmm torneranno in Italia in autunno. La band shoegaze inglese suonerà le canzoni del nuovo album ‘I Don’t Know‘ (in uscita il 30 giugno) mercoledì 1 novembre all’ARCI Bellezza di Milano e giovedì 2 al Covo di Bologna. I biglietti sono già in prevendita su Dice: per la data milanese costano 17,25 euro, per quella emiliana 18,19 euro. Proprio oggi, peraltro, il quartetto di Hull ha condiviso un nuovo estratto dal proprio sophomore: si tratta di un brano denominato ‘Pulling Stitches‘.



Un unico appuntamento con il folk-rock di Martha Wainwright, il primo nel nostro paese dall’uscita di ‘Love Will Be Reborn‘ (2021). La cantautrice canadese si esibirà domenica 23 luglio al Castello Sforzesco di Milano, show per il quale i biglietti sono già in prevendita su Ticketone a 30,68 euro.

Parte della rassegna Estate al Castello sarà pure il pop elettronico di Roisin Murphy, che una settimana prima – domenica 16 luglio – salirà anch’essa sul palco del Castello Sforzesco di Milano. In questo caso, i biglietti si trovano su Dice al costo di 28,75 euro.

Una miscela diversa di musica pop e beat sintetici (ma non solo) è quella da anni proposta dai Morcheeba, che mercoledì 26 luglio si esibiranno al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI). I biglietti per quella che sarà una data unica in Italia sono in prevendita su Ticketmaster, Ticketone e Dice; su quest’ultima piattaforma costano 36,75 euro.

Appuntamento unico anche con il ruvido alt-rock dei Demob Happy. La band di Newcastle, che pubblicherà il suo nuovo album, ‘Divine Machines‘, il prossimo 26 maggio, suonerà sabato 30 settembre all’ARCI Bellezza di Milano. I biglietti, in prevendita da domani su Dice, costano 17,25 euro.

Anche gli Hunna fanno un rock piuttosto energico e provengono dall’Inghilterra (da Watford). Venerdì 14 luglio porteranno le canzoni del loro album omonimo, uscito lo scorso ottobre, sul palco del Longlake Festival di Lugano. I biglietti, in prevendita su Biglietteria.ch, costano 15,50 franchi svizzeri.