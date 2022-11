Update concerti: Ben Ottewell, Dune Rats, Uncle Acid, Blackberry Smoke, Lauren Ruth Ward

L’inedito trio chiamato Three Man Apart e formato da Ben Ottewell, Rodrigo D’Erasmo e Roberto Angelini si esibirà in cinque occasioni a dicembre: giovedì 8 all’Angelo Mai di Roma, venerdì 9 al Cage di Livorno, sabato 10 all’Auditorium Marianum di Perugia, domenica 11 al Teatro Remondini di Bassano del Grappa (VI) e lunedì 12 a Germi a Milano. La nota stampa sottolinea come il musicista inglese “proporrà il suo set di brani dei Gomez e del suo songbook solista, e di alcune cover riarrangiate dal trio“. Al momento siamo a conoscenza del prezzo dei biglietti soltanto per la data toscana: sono disponibili su Dice a 15 euro.

Tre date per il surf-punk dei Dune Rats: la band australiana suonerà mercoledì 1 marzo 2023 al Magnolia di Segrate (MI), giovedì 2 al Bronson di Ravenna e venerdì 3 al Factory di San Martino Buon Albergo (VR). I biglietti sono in prevendita su Dice, costano rispettivamente 19,50, 17,25 e 13,80 euro.

Appuntamento unico per gli stoner inglesi Uncle Acid & The Deadbeats: giovedì 16 maggio 2023 si esibiranno alla Santeria di Milano, con una doppia apertura da parte di Blood Ceremony e Gaupa. 33,13 euro il prezzo dei biglietti, disponibili su Ticketone.

Data unica anche per i Blackberry Smoke, che porteranno il loro southern rock martedì 7 marzo all’Alcatraz di Milano. I biglietti sono già disponibili sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, su quest’ultimo costano 31,81 euro. L’apertura sarà affidata alla Read Southall Band.

Sono quattro i concerti che Lauren Ruth Ward terrà in Italia in primavera: la rocksinger americana sarà giovedì 30 marzo al Pippo Stage di Bolzano, venerdì 31 allo Splinter di Parma, sabato 1° aprile al Raindogs di Savona e domenica 2 al Freakout di Bologna.