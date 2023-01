Update concerti: Bjork, Porcupine Tree, Nick Mason, White Lies, Timber Timbre…

Il ritorno di Björk allo studio d’incisione – e alla conseguente pubblicazione, lo scorso settembre, dell’album ‘Fossora‘ – era ovvio preludio alla ripresa dell’attività dal vivo. Il suo nuovo tour denominato ‘Cornucopia‘ avrà due tappe anche in Italia: martedì 12 settembre al Forum di Assago (MI) e sabato 23 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). Venerdì prossimo partirà la vendita generale dei biglietti sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket; su quest’ultimo costeranno tra 60,95 e 121,90 euro per la data lombarda e tra 69 e 161 euro per quella emiliana.

Nel 2023 nel nostro paese suoneranno anche i Porcupine Tree, anch’essi protagonisti lo scorso anno di una pubblicazione, ‘Closure/Continuation’, dopo un lungo periodo di iato. Steven Wilson e compagni hanno in programma due date nel mese di giugno, sabato 24 all’Auditorium Parco della Musica di Roma e domenica 25 all’Anfiteatro Camerini di Piazzola sul Brenta (PD). I biglietti, di cui ancora non conosciamo il costo, saranno in prevendita da domani sul circuito Ticketone.

Tornerà in Italia per ben cinque concerti Nick Mason, ex batterista dei Pink Floyd che proprio dalla band di cui ha fatto parte trarrà il repertorio che verrà suonato mercoledì 19 luglio in piazza dei Signori a Vicenza, giovedì 20 in piazza Grande a Palmanova (UD), venerdì 21 all’Arena della Regina a Cattolica (RN), domenica 23 nella Cava del Sole di Matera e mercoledì 26 all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS). Anche in questo caso, le prevendite saranno attive da domani su Ticketone.

Saranno White Lies e Turnstile i protagonisti della prima giornata dell’edizione 2023 dell’AMA Music Festival di Romano d’Ezzelino (VI). Entrambe le band si esibiranno sul palco della Villa Ca’ Cornaro mercoledì 23 agosto. I biglietti sono in prevendita su Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket e Dice, su quest’ultima piattaforma costano 39,27 euro.

Si aggiunge una seconda data a Napoli nel tour italiano di Timber Timbre. Oltre a quella di venerdì 24 febbraio (quasi sld out), il musicista canadese sarà all’Auditorium del Novecento anche sabato 25. 24,50 euro è il prezzo dei biglietti, in prevendita su Etes.it.

Data unica, giovedì 18 maggio, per i Fuzztones. La storica band garage-rock americana suonerà al Legend di Milano, concerto per il quale i biglietti sono già in prevendita su Dice a 24,15 euro.

Per ragioni di salute di uno dei membri del gruppo sono purtroppo cancellate le due date italiane dei Sorry in programma a Milano e Bologna a febbraio. “La giovane band di Brixton, attesa a Milano e Bologna a fine febbraio, si è trovata costretta ad annullare alcune date del tour europeo, comprese quelle italiane“, afferma l’organizzazione, che precisa anche che “i biglietti verranno rimborsati automaticamente dalla piattaforma Dice“.