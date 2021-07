Update concerti: Black Country New Road, Ben Harper, Curtis Harding, Natalie Bergman, The Howl And The Hum

Non si potranno purtroppo svolgere i quattro concerti che i Black Country New Road avevano in programma in Italia la prossima settimana. Due di essi, però, verranno recuperati ad agosto: venerdì 27 quello al Magnolia di Segrate (MI) e domenica 29 quello alla Mole Vanvitelliana di Ancona (per entrambi, biglietti sempre in prevendita a 20 euro più diritti e commissioni). Resta in calendario anche l’esibizione al Todays Festival di Torino, in programma sabato 28, oltre a quella al Circolo della Musica di Rivoli (TO) del 5 novembre. Le date di Genova e Bologna sono, invece, definitivamente cancellate. Si possono chiedere i rimborsi presso i canali utilizzati per l’acquisto dei biglietti.

Sono state comunicate le date dei recuperi dei concerti solisti che Ben Harper aveva in programma questo mese in Italia. Il musicista americano si esibirà mercoledì 13 luglio 2022 in piazza degli Scacchi a Marostica (VI) e martedì 19 allo Stupinigi Sonic Park di Nichelino (TO). Lo show previsto a Palmanova (UD) è invece spostato a martedì 2 agosto 2022, e vedrà sul palco non più il solo Ben, bensì tutti gli Innocent Criminals, diventando parte del tour con la band che ha in calendario anche i seguenti concerti: mercoledì 3 agosto a Cesena per Acieloaperto, giovedì 4 al Teatro D’Annunzio di Pescara all’interno di Pescara Jazz & Songs, sabato 6 a Taormina (ME) al Teatro Antico, martedì 9 a Riola Sardo (OR) al Parco dei Suoni e giovedì 11 a Brescia per la Festa di Radio Onda d’Urto. Harper sarà anche domenica 17 luglio 2022 al Summer Festival di Lucca, mentre non ci sono al momento notizie a proposito del recupero della data all’interno di Umbria Jazz a Perugia.

Novità da parte di Curtis Harding, che oggi ha diffuso un nuovo singolo, ‘I Won’t Let You Down‘ (sembra probabile sia il preludio a un nuovo LP), e ha programmato un concerto nel nostro paese: domenica 20 marzo 2022 sarà al Biko di Milano. I biglietti, di cui ancora non conosciamo il prezzo, saranno in vendita da venerdì su Dice.



E’ uscito il 7 maggio scorso ‘Mercy‘, album di debutto solista per Natalie Bergman, nota per essere parte, insieme al fratello Elliot, dei Wild Belle. La cantautrice americana porterà le sue nove canzoni dal vivo in Italia prima di fine anno, esattamente sabato 27 novembre all’ARCI Bellezza di Milano, unica data nel nostro paese. Non abbiamo al momento notizie a proposito di prezzo e modalità di vendita dei biglietti.

E’ con questo eloquente post che The Howl And The Hum hanno comunicato la cancellazione di alcuni dei loro concerti previsti nell’immediato futuro, tra cui quello di Milano. “Siamo spiacenti di comunicare che, date le attuali limitazioni derivanti dallo stato di emergenza sanitaria, il concerto dei The Howl & The Hum previsto per il 16/09/2021 al Circolo Arci Biko Milano è ufficialmente annullato. I biglietti acquistati saranno automaticamente rimborsati“, aggiunge l’organizzazione dello show.