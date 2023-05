Update concerti: Black Country New Road, Westerman, Stranglers, Buzzcocks, Lankum

Ci saranno quattro occasioni, quest’estate, per vedere suonare dal vivo in Italia i Black Country New Road. La band inglese si esibirà sabato 15 luglio al Dumbo di Bologna (biglietti su Ticketmaster a 24,61 euro), domenica 16 a Villa Manin di Codroipo, vicino Udine (sempre Ticketmaster a 6,96 euro), lunedì 17 al Teatro della Conchiglia di Sestri Levante (Dice a 26,45 euro) e mercoledì 18 al Magnolia di Segrate, a due passi da Milano (Ticketmaster a 30,50 euro).

Tre, invece gli appuntamenti con il pop sofisticato di Westerman, che proprio oggi pubblica il nuovo album ‘An Inbuilt Fault‘. Il musicista londinese suonerà lunedì 13 novembre allo Studio Foce di Lugano (biglietti su Biglietteria.ch a 15,50 franchi), giovedì 16 al Biko di Milano (14,64 euro su Ticketmaster) e venerdì 17 al Covo di Bologna (12,31 euro su Dice).

Sarà una serata per animi nostalgici quella di domenica 2 luglio al parco San Valentino di Pordenone per il locale Blues Festival. Sullo stesso palco saliranno infatti sia gli Stranglers che i Buzzcocks, per un revival punk-rock di assoluta storicità. I biglietti, già in prevendita su Ticketone, costano 36,81 euro.

Come abbia fatto a diventare così hyped un collettivo di musica popolare irlandese lo sanno solo i professionisti della comunicazione, ma per rendersi conto dell’effettiva bontà della musica dei Lankum ora c’è un appuntamento anche in Italia, e per di più a ingresso gratuito. Giovedì 8 giugno saranno infatti parte del cast del Beaches Brew Festival, presso l’Hana-Bi di Marina di Ravenna (nello stessa giornata di Rose City Band e Dion Lunardon). Suoneranno evidentemente molte delle canzoni di ‘False Lankum‘, il loro acclamato quarto album in carriera, uscito a fine marzo.