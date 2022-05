Update concerti: Black Lips, Suzanne Vega, Kap Bambino, Morcheeba, Amazons

Ci saranno due concerti dei Black Lips anche questa primavera: il quintetto di Atlanta suonerà domenica 12 giugno all’Off Tune Festival di Prato e martedì 14 al Covo Summer di Bologna. I biglietti, per entrambi i concerti in prevendita su Dice, costano 27,08 per lo show in Toscana e 18,19 euro per quello in Emilia.

Tre date italiane per Suzanne Vega. La celebre folk-singer californiana si esibirà sabato 16 luglio al Teatro Capovolto di Trento, domenica 17 al Castello di San Giusto a Trieste e martedì 19 alla Casa del Jazz di Roma. Non abbiamo, al momento, indicazioni a proposito della prevendita dei biglietti.

Ci saranno anche i Kap Bambino al Rainbow Island di Bagheria (PA). Saranno, insieme a Mezerg, gli headliner della manifestazione, che si terrà sabato 30 e domenica 31 luglio al Piccolo Parco Urbano. Il duo francese suonerà nella seconda giornata insieme a Melancholia e Ginevra, con biglietti a 17,50 euro in prevendita su Dice.

Sono due, almeno per ora, le date italiane dei Morcheeba: il duo trip-hop di Folkestone sarà mercoledì 6 luglio all’Arena del Castello Carrarese di Este (PD), all’interno della rassegna EstEstate, e martedì 9 agosto al Capannone ex Montecatini di Brindisi per il Cinzella Festival. Il costo dei biglietti (disponibili su Vivaticket) per lo show veneto va da 27,30 a 33,60 euro a seconda della postazione scelta; per quello pugliese (su Dice e Vivaticket) c’è un’unica fascia di prezzo a 23 euro.

Ci saranno anche gli Amazons all’I-Days di Milano. Suoneranno giovedì 9 giugno insieme a Greta Van Fleet e Struts (biglietti su Vivaticket a partire da 48,76 euro). La rockband inglese si esibirà a Milano anche giovedì 23 giugno, in apertura del concerto dei Royal Blood all’Alcatraz.