Update concerti: Blur, Anna B Savage, White Buffalo, Emma Ruth Rundle, Haunted Youth

Toccherà anche l’Italia il tour della reunion dei Blur. Almeno per il momento per un’unica data, sabato 22 luglio 2023 alle Mura Storiche di Lucca, all’interno del Lucca Summer Festival. I biglietti, di cui ancora non conosciamo il costo, saranno in prevendita dalle 11 di venerdì.

Un concerto nel nostro paese anche per Anna B Savage, che giovedì 4 maggio 2023 si esibirà al Covo di Bologna. La musicista inglese presenterà il suo nuovo album ‘In|Flux‘, in uscita il 17 febbraio prossimo, e da cui ha condiviso la title-track. Per vederla live, i biglietti saranno in prevendita da domani su Ticketmaster e Dice, su quest’ultima piattaforma costeranno 18,73 euro.



Non solo domenica 21 maggio al Circo Massimo in apertura a Bruce Springsteen, White Buffalo sarà in Italia la prossima primavera anche per due concerti da headliner: il musicista americano suonerà giovedì 18 al CAP10100 di Torino e venerdì 19 al Cage di Livorno. Mentre il mega-show del Boss è già sold out, sono in prevendita su Ticketone i biglietti per le altre due date; entrambe costano 30,73 euro.

Saranno tre invece gli appuntamenti con Emma Ruth Rundle, tutti a febbraio dell’anno prossimo. La cantautrice americana, che sarò accompagnata sul palco dalla violoncellista Jo Quail, sarà mercoledì 15 febbraio allo Spazio Teatro 89 di Milano, giovedì 16 al Teatro San Leonardo di Bologna, e venerdì 17 alla Fucina Culturale Machiavelli di Verona. Per gli show lombardo ed emiliano i biglietti sono già in prevendita su Dice, entrambi costano 29 euro.

Ancora entusiasti dall’ascolto di ‘Dawn Of The Freak‘, giunge la notizia della prima data italiana in assoluto per The Haunted Youth. Il musicista belga suonerà sabato 8 aprile 2023 all’ARCI Bellezza di Milano. I biglietti, già in prevendita su Dice, costano 17,25 euro.