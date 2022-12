Update concerti: Bon Iver, Alt-J, Placebo, Belle And Sebastian

La Prima Estate, il festival nato lo scorso anno sulle coste del mar Tirreno, si terrà anche nel 2023. La line-up sarà, quantomeno, di analogo prestigio rispetto a quella della precedente edizione, alla luce dei primi tre artisti annunciati un paio di giorni fa: Bon Iver, che si esibirà sabato 17 giugno, gli Alt-J, che lo faranno venerdì 23, e Jamiroquai, on stage sabato 24. Come intuibile dalla grafica qui sopra, la manifestazione si svilupperà su due weekend consecutivi, dal venerdì alla domenica, al Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore (LU). Oggi alle 16 parte la vendita generale dei biglietti, esclusivamente sul circuito Ticketone.

Saranno ben cinque i concerti che i Placebo terranno nel nostro paese la prossima estate. Brian Molko e soci suoneranno martedì 11 luglio 2023 al Sonic Park di Nichelino (TO) presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi, giovedì 13 al Lucca Summer Festival (in piazza Napoleone), venerdì 14 luglio 2023 all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola (BO), domenica 16 luglio al Sonic Park di Matera presso la Cava del Sole, e infine martedì 18 al Piazzola Live Festival di Piazzola Sul Brenta (PD), nell’Anfiteatro Camerini. I biglietti saranno in prevendita da lunedì su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket da lunedì (ad eccezione di quelli per la data lucchese, disponibili unicamente su Ticketone). Al momento siamo a conoscenza dei prezzi finali soltanto per i biglietti del concerto piemontese (tra 67,36 e 91,86 euro), di quello toscano (tra 55,22 e 106,76 euro) e della data lucana (tra 73,49 e 97,98 euro).

È invece cancellato, purtroppo, il live che i Belle And Sebastian avrebbero dovuto tenere il 26 gennaio al Fabrique di Milano: “Ci scusiamo di cuore con i fan che si aspettavano di vederci in tour in Europa il mese prossimo. A causa di problemi di salute abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di cancellare questo tour. In questi tempi di incertezza, apprezziamo tutti coloro che hanno acquistato i biglietti per questi spettacoli ed estendiamo i nostri ringraziamenti a coloro che ci hanno mandato gli auguri questa settimana. Speriamo di poter riprogrammare le date in un secondo momento“, recita una nota della band. L’organizzazione fa sapere che eventuali rimborsi possono essere chiesti attraverso i canali di vendita in cui si sono acquistati i biglietti entro il 31 gennaio prossimo.