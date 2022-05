Update concerti: Bruce Springsteen, Kodaline, James Bay, Dehd, Korn

Ci saranno anche tre date in Italia all’interno del tour europeo di Bruce Springsteen del prossimo anno. Ovviamente immense le location: il Boss, insieme alla E Street Band, suonerà giovedì 18 maggio al Parco Urbano G. Bassani di Ferrara, domenica 21 al Circo Massimo di Roma e quindi martedì 25 luglio all’Autodromo Nazionale di Monza, nella zona del Prato della Gerascia. Sul palco con lui Roy Bittan (piano e sintetizzatori), Nils Lofgren (chitarra, voce), Patti Scialfa (chitarra, voce), Garry Tallent (basso), Stevie Van Zandt (chitarra, voce), Max Weinberg (batteria), Soozie Tyrell (violino, chitarra, voce), Jake Clemons (sassofono) e Charlie Giordano (tastiere). Le prevendite, che partiranno da giovedì 26 maggio (Ferrara e Roma) e da martedì 31 maggio (Monza), costeranno (su Vivaticket) tra 103,62 e 158,47 euro a seconda di location e postazione.

Tre concerti nel nostro paese anche per i Kodaline: il quartetto folk-pop irlandese suonerà domenica 13 novembre al Fabrique di Milano, lunedì 14 all’Estragon di Bologna e martedì 15 novembre all’Orion di Roma. I biglietti, disponibili su Ticketmaster e Ticketmaster da venerdì, costeranno 25 euro più diritti e commissioni di prevendita.

Data unica per James Bay: il cantautore inglese si esibirà sabato 5 novembre al Fabrique di Milano. Sarà l’occasione per ascoltare le canzoni di ‘Leap‘, suo terzo LP in uscita l’8 luglio. I biglietti, in prevendita da venerdì su Ticketmaster, Ticketone e Dice, costeranno 30 euro più diritti e commissioni.

Esce venerdì ‘Blue Skies‘ il quarto album della carriera dei Dehd. Il trio di Chicago lo suonerà (relativamente) presto in Italia, in un’unica occasione: mercoledì 2 novembre al Magnolia di Segrate (MI). I biglietti saranno in prevendita da dopodomani su Ticketmaster, Ticketone e Dice; su quest’ultima piattaforma costeranno 15,60 euro.

Cambia location il concerto milanese dei Korn: “Per motivazioni indipendenti dalla volontà della band, il concerto dei Korn previsto martedì 7 giugno all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano, si sposta nella stessa data al Fabrique di Milano. Tutti i biglietti precedentemente acquistati restano validi“, precisa l’organizzazione.