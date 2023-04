Update concerti: Clap Your Hands Say Yeah, Sunn O))), Emma Ruth Rundle, DeWolff, Moderat

Il ritorno dei Clap Your Hands Say Yeah in Italia avrà un unico appuntamento: mercoledì 5 luglio al Botanique di Bologna, presso i giardini di via Filippo Re. Almeno per il momento è disponibile soltanto la modalità di acquisto dell’abbonamento per l’intera rassegna, che comunque ha un costo molto abbordabile: 12,37 euro (prevendite su Mailticket).

Sarà al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI) l’unica data nel nostro paese dei Sunn O))). La band di Seattle vi suonerà mercoledì 20 settembre. I biglietti sono in prevendita su Ticketone e Mailticket, su quest’ultima piattaforma costano 34,50 euro.

Concerto unico anche per Emma Ruth Rundle, che lunedì 24 luglio si esibirà all’Anfiteatro del Venda di Galzignano Terme (PD). I biglietti per assistere al live della poliedrica cantautrice americana sono in prevendita su Dice a 23 euro.

Il blues-rock psichedelico dei DeWolff passerà dal Legend di Milano venerdì 17 novembre. Sarà anche questa una data unica in Italia, per la quale i biglietti sono già disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster; su quest’ultimo costano 20,92 euro.

Oltre che al Sequoie Music Park di Bologna (11/7) e al Decibel Festival di Firenze (9/9), i Moderat saranno pure tra gli headliner del Spring Attitude Festival di Roma. Della manifestazione, che si terrà sabato 23 e domenica 24 settembre agli studi di Cinecittà, faranno parte – tra gli altri – anche Peggy Gou, Verdena, Bud Spencer Blues Explosion, Tutti Fenomeni, Meg e Hvob. Al momento sono in prevendita su Dice soltanto gli abbonamenti alle due giornate, che costano 79 euro.