Update concerti: Sam Fender, Damien Rice, Pet Shop Boys, US Rails, No Fun At All

Oltre alle esibizione in apertura ai mega-concerti di Bruce Springsteen (18 maggio e Ferrara e 21 maggio a Roma), Sam Fender sarà nel nostro paese anche per una data da headliner. Il musicista inglese suonerà martedì 23 maggio al Fabrique di Milano. Disponibili da dopodomani sui circuiti Ticketmaster e Ticketone, i biglietti costeranno 30 euro più diritti e commissioni di prevendita.

Damien Rice tornerà a suonare dal vivo in Italia. Due le date, in altrettanti teatri: mercoledì 23 marzo 2023 al Teatro Dal Verme di Milano, e venerdì 31 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, ovviamente a Udine. I biglietti saranno in prevendita da venerdì sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. I prezzi non sono ancora stati comunicati.

Appuntamento unico anche con l’electro-pop dei Pet Shop Boys, che si esibiranno martedì 13 giugno all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Anche in questo caso le prevendite si potranno acquistare sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket; non siamo a conoscenza del prezzo dei biglietti, che saranno disponibili da giovedì prossimo.

Saranno tre i concerti che gli US Rails terranno nel nostro paese a febbraio 2023. L’ensemble americano suonerà venerdì 24 febbraio a Il Giardino di Lugagnano (VR), sabato 25 a Il Magazzino di Gilgamesh a Torino, e domenica 26 al Glory Days di Rimini. Sarà anche l’occasione per ascoltare dal vivo le canzoni del loro nuovo album ‘Live For Another Day‘, in uscita proprio nel febbraio prossimo.

Due show per il punk-rock dei No Fun At All, che mercoledì 17 maggio saranno al Bloom di Mezzago (MB) e giovedì 18 al Vidia di Cesena. I biglietti, già in prevendita su Dice, costano rispettivamente 24,55 e 23,54 euro.