Update concerti: Death Cab For Cutie, Marissa Nadler, Hercules, Jay-Jay Johanson, Chris Eckman

Tra un paio di settimane ‘Asphalt Meadows‘, il nuovo album dei Death Cab For Cutie, sarà udibile per intero, ma per una data unica nel nostro paese lo si potrà anche ascoltare dal vivo. Ben Gibbard e compagni suoneranno infatti al Fabrique di Milano mercoledì 1 marzo 2023. I biglietti saranno disponibili da venerdì prossimo su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, su quest’ultimo portale avranno un costo pari a 36,57 euro. Assolutamente da non da disdegnare la band di apertura, gli ottimi Slow Pulp.

Anche Marissa Nadler porterà il suo disco nuovo, ‘The Path Of The Clouds‘, in Italia. Tre gli appuntamenti: venerdì 18 novembre all’ARCI Bellezza di Milano, sabato 19 alla Chiesa Valdese di Roma (all’interno della rassegna ‘Unplugged in Monti’) e domenica 20 al Freakout di Bologna. Su Dice sono in prevendita gli ingressi per la data lombarda e quella romana, costano rispettivamente 17,25 e 21,50 euro.

E’ un deciso cambio stilistico verso una forma maggiormente cantautorale quello che si evidenzia in ‘In Amber’, ultimo album di Hercules And Love Affair. Sarà dunque interessante osservare come Andrew Butler lo renderà dal vivo, parti vocali proprie incluse. Lo si potrà vedere e sentire dopodomani, domenica 4 settembre, al Ponte Alto di Modena, all’interno della Festa del PD. L’ingresso è gratuito.

Piuttosto vicino nel tempo è anche il concerto che Jay-Jay Johanson terrà sabato 17 settembre ai Giardini del Castello Medioevale di Castelfranco Veneto (TV) per la rassegna culturale ‘Innesta!’. Anche in questo caso, l’appuntamento è a ingresso libero.

Il leader dei Walkabouts Chris Eckman sarà nel nostro paese per un lungo tour solista: lunedì 10 ottobre si esibirà al Freakout di Bologna, martedì 11 al Raindogs di Savona, mercoledì 12 a Germi a Milano, giovedì 13 al Wishlist di Roma, venerdì 14 al Progresso di Firenze e sabato 15 a Il Giardino 2.0 di Lugagnano (VR).