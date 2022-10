Update concerti: Depeche Mode, Preoccupations, Paolo Nutini, Roger Waters

“Dopo la scomparsa di Fletch, abbiamo deciso di continuare perché siamo sicuri che questo è ciò che avrebbe voluto, e questo ha davvero dato al progetto un ulteriore livello di significato“: sono parole di Dave Gahan al momento dell’annuncio del nuovo album dei Depeche Mode, che uscirà in primavera e con il titolo, tra il beffardo e la macabra ironia, di ‘Memento Mori‘. Stessa denominazione anche il loro prossimo tour europeo, che avrà tre tappe in Italia: mercoledì 12 luglio 2023 allo stadio Olimpico di Roma, venerdì 14 allo stadio di San Siro a Milano, e domenica 16 allo stadio Dall’Ara di Bologna. Sono le prime date nel nostro paese in oltre cinque anni per la storica band inglese. Venerdì alle 10 partirà la vendita generale dei biglietti. Su Vivaticket andranno da 60,95 euro a 121,90 a seconda di location e postazione (opzioni VIP escluse).

Il loro LP più recente, ‘Arrangements‘, è uscito da poco, e i Preoccupations lo porteranno dal vivo in Italia tra qualche mese, per un totale di tre appuntamenti: martedì 28 febbraio al Magnolia di Segrate (MI), mercoledì 1 marzo al Covo di Bologna e giovedì 2 all’ARCI Tom di Mantova. I biglietti sono già in prevendita su Ticktmaster, dove costano 19,69 euro per ciascuno dei tre concerti, ma anche su Dice per Bologna e Mailticket per Mantova.

Appena esibitosi al Fabrique, Paolo Nutini ha già dato l’appuntamento per il suo prossimo concerto a Milano. Il cantautore scozzese si esibirà sabato 24 giugno all’Ippodromo di San Siro, all’interno dell’edizione 2023 dell’I-Days Festival. I biglietti saranno disponibili da giovedì sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket, su quest’ultimo costeranno 48,76 euro (67,05 euro il pit).

Anche a Bologna viene aggiunta una data al farewell tour di Roger Waters, che dunque sarà nel capoluogo emiliano per tre occasioni. Oltre a giovedì 28 e venerdì 29 aprile, l’ex Pink Floyd si esibirà anche giovedì 21, sempre alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno.