Update concerti: Dry Cleaning, M. Ward, Kaki King, Peter Milton Walsh, Lime Cordiale, Parov Stelar

Anche le due date italiane dei Dry Cleaning subiscono modifiche a causa dell’attuale situazione pandemica. La band londinese avrebbe dovuto suonare nel nostro paese la prossima settimana, ma il concerto del Magnolia di Segrate (MI) è rinviato a giovedì 28 aprile, e quello del Covo di Bologna definitivamente cancellato. Nel primo caso, i biglietti già acquistati rimangono validi, nel secondo “il rimborso avverrà in automatico sulla carta utilizzata per l’acquisto entro 15 giorni lavorativi“.

Sorte analoga per i concerti che M. Ward avrebbe dovuto tenere a Milano, Bologna e Roma a inizio febbraio. “Stiamo lavorando per fornire quanto prima le date di recupero“, comunicano sia l’organizzazione che il musicista americano.

Kaki King, invece, aggiunge un appuntamento al suo tour italiano programmato per aprile: venerdì 15 sarà al Teatro del Parco di Mestre (VE), serata per cui l’ingresso sarà ingresso gratuito su prenotazione (info qui). Le altre date della musicista di Atlanta sono le seguenti: domenica 10 aprile al Largo di Roma, martedì 12 al Bravo Caffé di Bologna, mercoledì 13 allo Studio Foce di Lugano e giovedì 14 alla Santeria di Milano.

In primavera, cinque concerti italiani anche per l’ex Apartments Peter Milton Wash, che suonerà brani del suo repertorio ma anche della band che ha contribuito a fondare. Il musicista australiano sarà martedì 29 marzo sarà a La Claque di Genova (ingresso 12 euro), mercoledì 30 a Germi a Milano, giovedì 31 marzo al Fat Art Club di Terni (accesso libero), venerdì 1° aprile al Circolo Progresso di Firenze (10 euro) e sabato 2 al Freakout di Bologna (10 euro).

È rinviata a venerdì 14 ottobre l’unica data italiana dei Lime Cordiale già in programma per il 14 febbraio al Legend di Milano. Invariato il prezzo dei biglietti, 12 euro più diritti e commissioni di prevendita, ancora attiva su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Il duo di Sydney ha peraltro pubblicato oggi ‘Cordi Elba‘, EP di 6 tracce in collaborazione con l’attore e musicista londinese Idris Elba.

Analogamente, i Parov Stelar spostano il loro show all’Alcatraz di Milano da giovedì 3 marzo a lunedì 3 ottobre. I biglietti seguitano a rimanere in prevendita a 35 euro più diritti e commissioni, chi li avesse già acquistati li potrà utilizzare per la nuova data.