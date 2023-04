Update concerti: Editors, Elvis Costello, Miss Grit, Airbourne, C2C

Tre concerti per gli Editors in estate, e in tre città non troppo battute dai tour internazionali. La band inglese suonerà infatti martedì 8 all’Ellenic Festival di Agrigento, sabato 2 settembre in piazza Casa Rossa a Gorizia e domenica 3 in piazza Duomo a Prato. I biglietti per la data in Friuli e quella in Toscana sono in prevendita su Ticketone al costo di 50,92 euro.

L’insolito duo formato da Carmen Consoli e da Elvis Costello sarà protagonista di tre spettacoli in programma a fine agosto nel nostro paese. “Un viaggio unico attraverso le tappe delle loro straordinarie carriere (…) alternando brani classici noti al grande pubblico a rivisitazioni sorprendenti” è quello che, secondo la nota stampa, si potrà vedere lunedì 28 agosto nella Cavea dell’Auditorium di Roma, martedì 29 al Teatro di Verdura a Palermo e giovedì 31 al Castello Sforzesco di Milano. Le prevendite, di cui ancora non conosciamo i costi, saranno attive da domani alle 14.

Unico appuntamento con il pop elettronico di Miss Grit, venerdì 7 luglio all’Arti Vive Festival di Soliera (MO). Il concerto della poli-strumentista coreana sarà a ingresso gratuito.

Una serata di rock duro e puro sarà quella di martedì 4 luglio al Pordenone Blues Festival. Airbourne e Royal Republic divideranno il palco al parco di San Valentino. I biglietti, in prevendita su Ticketone, costano 42,95 euro.

Il C2C Festival di Torino ha comunicato la divisione giornaliera degli artisti in cartellone. Caroline Polachek si esibirà in un DJ set giovedì 2 novembre e in un live set venerdì 3. Yves Tumor, King Krule e Flying Lotus saliranno invece sul palco del Lingotto tutti sabato 4. Su Dice sono disponibili i biglietti: 69 euro è il costo dell’abbonamento, 42 euro quelle delle singole giornate.