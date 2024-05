Update concerti: Editors, Joan As Police Woman, Personal Trainer, Big Special

Raddoppiano le date italiane degli Editors: dopo quella già nota di venerdì 16 agosto al Be Color di Maida (CZ), Tom Smith e soci sono entrati anche nella line-up dell’AMA Music Festival. Così, domenica 25 agosto suoneranno sul palco di Villa Ca’ Cornari a Romano d’Ezzelino (VI). I biglietti, disponibili sul circuito Ticketmaster, vanno da 49,22 a 61,52 euro.

Anche questo autunno Joan As Police Woman passerà dall’Italia. La cantautrice newyorkese, giovedì 17 ottobre, suonerà alla Santeria di Milano. I biglietti sono già in prevendita su Dice a 32 euro.

Due concerti nel nostro paese anche per gli olandesi Personal Trainer, che innanzitutto il prossimo 2 agosto pubblicheranno il loro nuovo album, intitolato ‘Still Willing‘. Lo porteranno giovedì 31 ottobre all’ARCI Bellezza di Milano e venerdì 1 novembre al Covo di Bologna. Anche in questo caso i biglietti sono in prevendita su Dice; 14,95 è il prezzo per l’appuntamento milanese, 17,88 euro per quello emiliano.

Sarà la prima data italiana dopo la pubblicazione dell’entusiasmante ‘Postindutsrial Hometown Blues‘, album d’esordio dei Big Special. Il duo rap-punk di Birmingham lo suonerà sabato 17 agosto al Cinzella Festival di Brindisi, nella stessa serata dei padri putativi Sleaford Mods. I biglietti, in prevendita su Xceed, costano 40,39 euro.