Update concerti: Editors, Tindersticks, Black Midi, Beth Orton, Benjamin Clementine…

In attesa del concerto del 19 luglio al Balena Festival di Genova, gli Editors hanno annunciato altre due date in Italia, programmandole per l’autunno. Tom Smith e compagni (tra cui il nuovo membro Benjamin John Power aka Blanck Mass) suoneranno giovedì 20 ottobre al Fabrique di Milano e venerdì 21 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). I biglietti per il concerto lombardo saranno in prevendita da venerdì su Dice a 43,47 euro, mentre non si conosce ancora il costo degli ingressi per la data emiliana, disponibili prossimamente sul circuito Ticketone.

E un po’ di anni che i Tindersticks non suonavano in Italia, lo faranno in un’unica data estiva, domenica 24 luglio, al Castello di Spezzano di Fiorano Modenese. Sarà l’occasione per celebrare la loro trentennale carriera, a cui è dedicato anche il greatest hits ‘Past Imperfect: The best of Tindersticks ’92-‘21‘ pubblicato recentemente. I biglietti, in prevendita su Liveticket, costano 35 euro.

Dopo il trionfale concerto di Milano di una settimana fa, i Black Midi hanno segnato in calendario altri tre appuntamenti nel nostro paese. La band londinese sarà venerdì 29 luglio al Sud Est Indipendente Festival di Corigliano d’Otranto (LE), domenica 31 a Sexto ‘Nplugged a Sesto al Reghena (PN) e lunedì 1 al Mojotic Festival di Sestri Levante (GE). I biglietti sono già disponibili su Ticketone e Ticketmaster, su quest’ultima piattaforma la data pugliese costa 27,28 euro, quella friulana 23,54 euro e quella ligure 27,07 euro.

Un concerto in Italia anche per Beth Orton: la cantautrice inglese si esibirà giovedì 21 luglio all’interno della rassegna Moon In June di Passignano sul Trasimeno (PG), con inizio show prima del solito, alle 19:45. I biglietti costeranno 25 euro più diritti e commissioni, con prevendita disponibile a breve.

Si aggiunge una nuova data estiva per Benjamin Clementine: oltre a Fiesole, Monforte d’Alba, Verucchio e Sella Nevea, il musicista inglese sarà anche al Porto Rubino Festival di Campomarino di Maruggio (TA) domenica 17 luglio. Non possediamo ancora precise il prezzo dei biglietti, che saranno in prevendita da mercoledì 25/5.

Da segnalare inoltre che Paolo Nutini suonerà (anche) venerdì 30 settembre al Fabrique di Milano, che Cavetown sarà giovedì 27 ottobre al Magnolia di Segrate (MI), che i Sum 41 (con i Simple Plan) si esibiranno sabato 8 ottobre alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO), che George Ezra salirà sul palco del Forum di Assago (MI) venerdì 24 febbraio 2023, che Sohn farà altrettanto domenica 18 settembre al Locomotiv di Bologna e lunedì 19 ai Magazzini Generali di Milano, e che pure Rival Consoles sarà a Sexto ‘Nplugged, nel suo caso giovedì 28 luglio.

Capitolo annullamenti: salta tutto il lungo tour di Paul Weller programmato a settembre, così come il concerto dei Fu Manchu del 14 giugno all’Alcatraz di Milano. Stessa sorte per i due show degli Slift, previsti a Bologna e Torino la prossima settimana.