Update concerti: Elephant Stone, Bdrmm, Vaccines, Royel Otis, Mooon

Quella che comincia domani sarà la settimana del tour italiano degli Elephant Stone. La band psych-rock canadese si esibirà giovedì 9 maggio all’ARCI Bellezza di Milano, venerdì 10 al Covo di Bologna, e sabato 11 all’ExFila di Firenze. I biglietti per le prime due date menzionate sono in prevendita su Dice (rispettivamente 13,80 e 14,45 euro), mentre per il concerto in Toscana l’ingresso è di 5 euro. Sarà l’occasione per ascoltare live le canzoni di ‘Back Into The Dream‘, sesto LP della loro carriera, pubblicato lo scorso 23 febbraio.

Diventano quattro le date italiane dei Bdrmm: oltre alle presenze già confermate per venerdì 5 luglio all’Arti Vive Festival di Soliera (ingresso gratuito), sabato 6 al Sexto ‘Nplugged di Sesto al Reghena (insieme ai Jadu Heart), e di sabato 10 agosto all’Ypsigrock di Castelbuono (nella stessa giornata di Kae Tempest), la band di Hull salirà anche, giovedì 4 luglio, sul palco Open Air dello Spazio 211 di Torino. Il prezzo dei biglietti, in prevendita su Dice, è di 23 euro.

Ci saranno anche i Vaccines nell’edizione 2024 dell’I Days di Milano. La band inglese suonerà prima di Queens Of The Stone Age e Royal Blood sabato 6 luglio all’Ippodromo di San Siro. Su Vivaticket, i biglietti per l’intera giornata costano 54,86 euro.

Emersi nel 2023 grazie al premio come “Breakthrough Artist” agli ARIA Awards (una sorta di Grammy australiani), i Royel Otis hanno poi rispettato le aspettative con l’album d’esordio, ‘Pratts & Pain‘, uscito lo scorso febbraio. La bontà del loro guitar-pop molto melodico è esemplificata dal singolo ‘Heading For The Door‘, che sarà certamente tra le canzoni che suoneranno nel loro unico concerto italiano, martedì 12 novembre alla Santeria di Milano. I biglietti, in prevendita su Dice, costano 30,68 euro.

I Mooon (con tre O) sono olandesi, e propongono un garage-rock talmente vintage che il Festival Beat di Salsomaggiore (PR) non poteva fare a meno di convocarli sul proprio palco. Nella storica manifestazione emiliana saranno gli headliner della giornata di sabato 29 giugno. 24,75 euro è il prezzo dei biglietti per la serata, disponibili su Musicglue. Qui sotto, il cartellone completo.