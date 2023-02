Update concerti: Foals, Fantastic Negrito, Flowerovlove, Animals As Leaders, James Bay

Ci saranno anche i Foals nell’edizione 2023 dell’I-Days di Milano. Vi suoneranno giovedì 22 giugno, aprendo all’headliner di giornata Florence And The Machine. I biglietti, dunque, sono gli stessi già in prevendita per lo show della vocalist londinese: su Vivaticket costano 54,86 euro.

Fantastic Negrito sarà in Italia anche in estate. Non soltanto in apertura a Bruce Springsteen (18/5 a Ferrara), ma anche con tre concerti tutti suoi: venerdì 19 maggio al CrossRoads di Roma (biglietti su Vivaticket a 32,13 euro), sabato 20 al San Severino Blues di San Severino Marche (biglietti a breve su Ticketone), e domenica 21 al New Age di Roncade (30,31 euro su Ticketsms).

Nuova promessa dell’indie-pop britannico, Flowerovlove porterà i suoi singoli pubblicati sinora sul palco dell’ARCI Bellezza di Milano venerdì prossimo 3 marzo, data unica nel nostro paese. I biglietti, in prevendita su Dice, costano 17,25 euro.

Data unica a Milano anche per il progressive strumentale degli Animals As Leaders. La band di Washington suonerà ai Magazzini Generali mercoledì 8 novembre. I biglietti sono già acquistabili su Dice a 34,50 euro.

C’è spazio anche per dare conto anche del tour italiano di James Bay, che sarà bello lungo. Il cantautore britannico suonerà martedì 4 luglio ai Giardini di Castel Trauttmansdorff di Merano (BZ), mercoledì 5 all’Auditorium Parco della Musica di Roma, giovedì 6 al Parco delle Caserme Rosse di Bologna e venerdì 7 all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS). I biglietti per ciascuna delle quattro date saranno in prevendita da domani su Ticketone e Ticketmaster.