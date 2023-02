Update concerti: Franz Ferdinand, Swans, Rodrigo y Gabriela, God Is An Astronaut, Just Mustard

Saranno nuovamente in Italia in estate, i Franz Ferdinand. Tre gli appuntamenti, in città non troppo convenzionali per questo tipo di eventi. Alex Kapranos e soci suoneranno giovedì 31 agosto all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (UD), venerdì 1 settembre all’Arena della Regina di Cattolica (RN) e sabato 2 al Beat Festival di Empoli (FI) presso il parco di Serravalle. I biglietti saranno disponibili da venerdì sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Su quest’ultima piattaforma, costeranno 41,40 euro per la data friulana, 42,87 euro per quella romagnola e 42,67 euro per quella toscana.

Sarà unico, invece, il concerto italiano degli Swans. La seminale band americana suonerà lunedì 29 maggio al Teatro Duse di Bologna, all’interno dell’Express Festival, con Norman Westberg (in versione solista) in apertura. I biglietti, già in prevendita sul sito del teatro e su Vivaticket, costano tra 36,74 e 42,75 euro.

Tre show nel nostro paese per il virtuoso duo di chitarristi messicani Rodrigo y Gabriela. Venerdì 29 settembre saliranno sul palco della Santeria di Milano, sabato 30 su quello dell’Estragon di Bologna e lunedì 2 ottobre nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Saranno occasioni in cui ascoltare le composizioni del loro nuovo LP, ‘In Between Thoughts… A New World‘, in arrivo il 21 aprile prossimo via ATO Records. Da venerdì saranno aperte le prevendite generali sui circuiti Ticketone (tutte le date) e Ticketmaster (Milano e Bologna). Il prezzo dei biglietti varia tra 25 e 30 euro più diritti e commissioni a seconda di location e postazione.

In aggiunta alle date, già confermate, di Torino (21/9) e Foligno (22/9), i God Is An Astronaut torneranno saranno in Italia per un terzo appuntamento: mercoledì 20 settembre a The Factory a Verona. I biglietti per lo show veneto della band post-rock irlandese sono già in prevendita su Dice a 28,75 euro.

Ci saranno anche Chet Faker e Just Mustard nella prima giornata del secondo weekend dell’edizione 2023 de La Prima Estate, rassegna musicale in programma a giugno nella splendida cornice di Lido di Camaiore (LU). Sul palco del parco BussolaDomani saliranno, venerdì 23, anche Alt-J e Domi & JD Beck. I biglietti per la serata sono in prevendita su Ticketone e Dice; su quest’ultima piattaforma costano 52,67 euro.