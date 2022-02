Update concerti: Godspeed You! Black Emperor, Dinosaur Jr, Placebo, Future Islands, Eurockéennes

Avevamo appena finito di parlarvi di quella che fino a stamane era l’unica data italiana dei Godspeed You! Black Emperor (al Sonic Park di Nichelino il 13 luglio prossimo), che se ne sono aggiunte altre tre. La band canadese sarà infatti in Italia anche ai primi di ottobre: sabato 1 all’Estragon di Bologna, lunedì 3 all’Atlantico di Roma e martedì 4 all’Alcatraz di Milano. I biglietti per ciascuna delle tre serate sono già disponibili su Dice e costano, tutto compreso, 33,88 euro.

Anche i Dinosaur Jr incrementano le loro sortite nel nostro paese. Già sono noti gli appuntamenti di domenica 5 giugno al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI), martedì 7 al Parco Miralfiore di Pesaro, mercoledì 8 al Nova Festival di Bologna e giovedì 9 all’Off Tune Festival di Prato. Oggi si è aggiunto un quinto concerto, in programma sabato 4 giugno al parco IV Novembre di Pordenone, all’interno della rassegna Music In Village. Particolarità non di poco conto è che, in questo caso, l’esibizione sarà a ingresso gratuito.

Terzo live in Italia per i Placebo: oltre a quelli, già fissati da tempo, di mercoledì 29 giugno 2022 in piazza Sordello a Mantova e di giovedì 27 ottobre al Forum di Assago (MI), Brian Molko e Stefan Olsdal saranno anche parte della line-up di Firenze Rocks. Suoneranno alla Visarno Arena venerdì 17 giugno, nella stessa giornata in cui si esibiranno i Muse. I biglietti, già in prevendita sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, costano 55 euro più diritti e commissioni, con opzioni VIP tra 265 e 320 euro.

Slitta dal 6 marzo a venerdì 4 novembre 2022 l’unica data italiana dei Future Islands. La band synth-pop americana suonerà sempre al Fabrique di Milano, con biglietti che rimangono validi e, per chi ancora non li avesse, in prevendita su Dice (a 29 euro).

E’ uno dei festival internazionali più vicino ai nostri confini l’Eurockéennes di Belfort (Francia), che oggi ha comunicato la propria line-up per il 2022. Ne fanno parte, tra gli altri, Muse, Stromae, Nick Cave And The Bad Seeds, Foals, Black Pumas, Suicidal Tendencies, Big Thief, Girl In Red, Amyl And The Sniffers, Declan McKenna, Geese, Larkin Poe, Squid e Wet Leg. Si esibiranno tutti tra giovedì 30 giugno e domenica 3 luglio, con abbonamenti alle 4 giornate in prevendita sul sito della manifestazione a 199 euro.