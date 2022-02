Update concerti: Godspeed You! Black Emperor, Franz Ferdinand, Counting Crows, Douglas Dare, Avril Lavigne

La novità del giorno (che in realtà è di un paio di settimane fa, ma l’abbiamo scoperto ora) è l’unica data italiana dei Godspeed You! Black Emperor. La stimatissima formazione canadese suonerà mercoledì 13 luglio allo Stupinigi Sonic Park di Nichelino (TO). I biglietti, disponibili su Dice, costano 37,28 euro inclusi diritti e commissioni di prevendita.

A causa della corrente emergenza sanitaria, si dimezzano gli appuntamenti nel nostro paese con i Franz Ferdinand. Alex Kapranos e soci non saranno più al Forum di Assago (MI) il mese prossimo bensì al Lorenzini District di Milano martedì 1° novembre, mentre è definitivamente cancellato il concerto che era in programma a Padova. Nel primo caso, tutti i biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per la nuova data, nel secondo si possono richiedere i rimborsi entro il 15 aprile sulla piattaforma utilizzata per l’acquisto.

E’ stato posticipato anche il tour europeo dei Counting Crows, e dunque anche i tre concerti italiani previsti per il mese di aprile. Vengono tutti rimandati a ottobre, con l’aggiunta di un nuovo concerto a Roma. Questa la schedule aggiornata: domenica 2 al Gran Teatro Geox di Padova, martedì 4 all’Auditorium di Roma, giovedì 6 alla Tuscany Hall di Firenze e venerdì 7 al Teatro Dal Verme di Milano. I biglietti già emessi rimarranno validi per le date riprogrammate; per quella romana, per cui il prezzo d’ingresso va da 43 a 52 euro (più diritti e commissioni), le prevendite sono già aperte su Ticketone.

Nuova programmazione pure per i concerti di Douglas Dare, precedentemente cancellati. Il musicista inglese sarà venerdì 11 marzo allo Studio Foce di Lugano (ingresso 15 franchi svizzeri) e sabato 12 a Germi a Milano (15 euro con tessera ACSI), data per la quale le prevendite sono attive qui.

Gli show di Avril Lavigne originariamente previsti per il 2021 e successivamente spostati al 2022, verranno recuperati il prossimo anno. La pop-rocker canadese si esibirà domenica 23 aprile 2023 a Padova alla Kioene Arena, e lunedì 24 al Mediolanum Forum di Assago (MI). I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per le nuove date.