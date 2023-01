Update concerti: Hater, Bernard Butler, Damned, Lingua Ignota, All Time Low

Forti di un altro bell’allbum (‘Sincere‘, uscito lo scorso giugno), gli Hater tornano a suonare in Italia, questa volta in ben quattro appuntamenti: la band indie-pop svedese sarà mercoledì 22 marzo ai Bagni Elsa di Fano (PU), giovedì 23 all’ARCI Bellezza di Milano, venerdì 24 al Covo di Bologna e sabato 25 al Vinile di Rosà (VI). Sono già disponibili su Dice i biglietti per i concerti in Lombardia ed Emilia, costano rispettivamente 14,95 e 15,52 euro.

Saranno invece tre le date del tour solista di Bernard Butler. L’ex chitarrista degli Suede nonché apprezzato produttore si esibirà giovedì 30 marzo ai Bagni Elsa di Fano (PU), venerdì 31 alle Industrie Fluviali di Roma e sabato 1 aprile nella Sala Polivalente di Marostica (VI). Siamo al momento a conoscenza del costo d’ingresso della sola data nella capitale, per cui i biglietti sono in prevendita su Dice a 22 euro.

Di nuovo nel nostro paese il punk-rock ‘storico’ dei Damned. L’esperta band inglese suonerà in data unica sabato 11 marzo all’Alcatraz di Milano. Per l’occasione, eseguirà per intero ‘The Black Album‘, che fu il loro quarto LP in carriera e uscì nel lontano 1980. In prevendita su Ticketone i biglietti per lo show, costano 39,87 euro.

Presto in Italia anche la dark-wave neo-classica di Lingua Ignota, il progetto della musicista americana Kristin Hayter. Sarà lunedì 22 maggio al Teatro Perla di Bologna (biglietti su Dice a 29 euro) e martedì 23 alla Santeria di Milano (29,79 euro su Vivaticket). Ad aprire entrambe le date ci saranno i Midwife, band “heaven metal” guidata dalla poli-strumentista del New Mexico Madeline Johnston.

Di più semplice assimilazione è senza dubbio il pop-punk degli All Time Low, che sabato 25 febbraio saliranno sul palco del Fabrique di Milano. 36,57 euro è il prezzo dei biglietti se li si acquista su Vivaticket.