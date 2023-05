Update concerti: Hives, Bdrmm, Pachinko, Caribou, Cult

Sono tanti gli appuntamenti con gli Hives in questo 2023: l’apertura dei concerti degli Arctic Monkeys del 15 e 16 luglio prossimi (rispettivamente a Milano e Roma), il nuovo album ‘The Death Of Randy Fitzsimmons‘ che uscirà l’11 agosto, e infine un concerto da headliner, in programma lunedì 2 ottobre ai Magazzini Generali di Milano. Per quest’ultimo live, i biglietti saranno disponibili da venerdì su circuiti Ticketone e Ticketmaster al costo di 30 euro più diritti e commissioni di prevendita.

Ci saranno anche i Bdrmm al Mojotic Festival di Sestri Levante (GE), per quella che, se non andiamo errati, dovrebbe essere la loro prima data italiana da headliner. La band shoegaze britannica si esibirà al Teatro Arena Conchiglia mercoledì 23 agosto, appuntamento per il momento unico tra i nostri confini. In prevendita da giovedì su Dice, i biglietti costeranno 23 euro. Il 30 giugno per Rock Action (l’etichetta dei Mogwai) uscirà il loro sophomore, intitolato ‘I Don’t Know‘.

Nonostante non abbiano mai pubblicato un album sino a venerdì scorso (‘Failed at Math(s)‘), i Pachinko da Nottingham, UK, sono divenuti un culto circa 20 anni dopo la pubblicazione di un EP, ‘D>E>A>T>H>M>E>T>A>L‘ (1998), divenuto virale dal 2016 grazie a 4chan e a un suo utente che lo aveva rinvenuto in un negozio dell’usato. Così, la band è tornata a suonare insieme, e lo farà in inverno anche in Italia: giovedì 30 novembre all’ARCI Bellezza di Milano e venerdì 1 dicembre al Covo di Bologna. I biglietti, già in prevendita su Dice, costano rispettivamente 17,25 euro e 20,02 euro.

Caribou al Viva Festival non suonerà soltanto nella preview del 13 luglio al Magnolia di Segrate (MI), ma anche durante la kermesse in Valle d’Itria, quest’anno tra giovedì 3 e domenica 6 agosto (in cartellone, tra gli altri, anche Bonobo e i Little Dragon). Su Dice sono già in prevendita gli abbonamenti ai quattro giorni della manifestazione, che costano 90 euro.

Tra fine primavera e inizio estate i Cult saranno in Italia per due concerti: la storica band gothic-rock inglese suonerà domenica 18 giugno al Medimex di Taranto, con Tom Morello in apertura, e sabato 1 luglio al Pordenone Blues Festival, preceduta dai Damn Truth. I biglietti, in prevendita su Ticketone, costano 30,68 euro per la data pugliese e 50,92 euro per quella friulana.