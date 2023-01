Update concerti: Idles, Frank Turner, Tash Sultana, Mono, No Fun At All, Strokes

Gli Idles suoneranno in Italia anche nell’estate 2023. Almeno per ora l’appuntamento è unico, giovedì 13 luglio al Fake Fest di Bellaria Igea Marina (RN), che preannuncia altre presenze da confermarsi nei prossimi giorni. I biglietti, in prevendita da domani su Dice, costano 40,25 euro.

Bellaria Igea Marina che ormai è la capitale del punk: oltre al concerto di cui sopra si terranno nella ridente località in riva all’Adriatico anche il Bay Fest (12-14 agosto) e lo Slam Dunk Festival (1-3 giugno). Proprio quest’ultima kermesse ha annunciato oggi nuove partecipazioni: tra gli altri, Frank Turner & The Sleeping Souls, Zebrahead e Bronx. Si aggiungono a un cartellone nutrito che ha come headliner Sum 41, Rancid e Offspring. Biglietti singoli e abbonamenti sono da tempo in prevendita su Ticketone, Ticketmaster e Dice.

Nuovi appuntamenti anche con Tash Sultana, in questo caso due: domenica 23 luglio al Sequoie Music Park di Bologna, e mercoledì 26 all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Da venerdì i biglietti saranno disponibili sui circuiti Ticketmaster e Ticketone; non siamo ancora a conoscenza dei prezzi.

I post-rocker giapponesi Mono saranno nel nostro paese a maggio per due concerti: martedì 16 al Teatro Perla di Bologna e mercoledì 17 al Legend di Milano. Le prevendite sono già attive su Dice, costano 23 euro per la data emiliana e 24,15 euro per quella lombarda.

In quasi contemporanea si terranno i due show italiani dei No Fun At All. La storica band punk-rock svedese suonerà mercoledì 17 maggio al Bloom di Mezzago (MB) e giovedì 18 al Vidia di Cesena (FC). 24,55 euro è il prezzo dei biglietti (disponibili su Dice) per il concerto brianzolo, 23,54 euro il costo di quello in Romagna.

Chi la prossima estate volesse vedere un concerto degli Strokes, ha da qualche giorno due opzioni in più. Nessuna in Italia per il momento, ma la band newyorkese sarà piuttosto facilmente raggiungibile venerdì 25 agosto, quando salirà sul palco dell’All Points East di Londra (suoneranno anche Yeah Yeah Yeahs, Amyl And The Sniffers, Angel Olsen e Black Midi) oppure domenica 27, quando si esibirà al Rock En Seine di Parigi (on stage quel giorno anche Wet Leg, Murder Capital, Angel Olsen e Foals).