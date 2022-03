Update concerti: Idles, Viagra Boys, Reckless Love, Willie Nile, Rag ‘N’ Bone Man

Verrà affiancato agli altri show estivi il concerto milanese degli Idles, che originariamente si sarebbe dovuto tenere il 3 marzo. Il nuovo appuntamento è per giovedì 14 luglio al Carroponte di Sesto San Giovanni, per il quale i biglietti sono già in prevendita su Dice a 34,50 euro. Quelli già acquistati per le precedenti date rimangono comunque validi.

È stata completata ieri la line-up della prima giornata dell’edizione 2022 dell’AMA Music Festival. Vi avevamo già detto della presenza di Nothing But Thieves e Frank Carter And The Rattlesnakes; mercoledì 24 agosto saliranno sul palco di Villa Ca’ Cornaro a Romano d’Ezzelino (VI) anche Viagra Boys e Palaye Royale. I biglietti, già disponibili su Ticketone, costano 36,81 euro.

Sono rinviate a settembre le esibizioni italiane dei Reckless Love. La band hard-glam finlandese suonerà venerdì 16 settembre al Revolver di San Donà di Piave (VE) e sabato 17 allo Slaughter Club di Paderno Dugnano (MI). È stata invece cancellata la data di Bologna. “I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date, quelli per la data emiliana possono essere utilizzati per la data di Milano altrimenti rimborsati“, precisa l’organizzazione.

Stessa sorte per i concerti che Willie Nile avrebbe dovuto tenere da noi ad aprile. I nuovi appuntamenti sono fissati per settembre: mercoledì 21 al Cine Fox di Caorso (PC) , giovedì 22 al Druso di Ranica (BG), venerdì 23 al Glory Days Festival di Rimini e sabato 24 a Il Giardino di Lugagnano (VR). In ciascuna delle quattro date l’apertura è affidata al cantautore americano Brad Ray.

Niente live a Milano per Rag ‘N’ Bone Man. Spiega l’organizzazione: “A causa delle restrizioni imposte per contenere il virus Covid-19, siamo spiacenti di informare che il concerto, previsto il 16 marzo 2022 al Fabrique di Milano, è stato cancellato e non potrà essere recuperato (…) Le richieste di rimborso dei biglietti dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 28 marzo 2022 al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto.”