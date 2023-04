Update concerti: Iggy Pop, Benjamin Clementine, Greta Van Fleet, Bono, Kraftwerk

L’unico concerto italiano dell’estate di Iggy Pop avrà luogo lunedì 17 luglio al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Insieme alla sua Free Band, interpreterà “i brani più conosciuti del suo repertorio con l’aggiunta di alcune nuove canzoni tratte da ‘Every Loser‘, il disco pubblicato lo scorso gennaio“. I biglietti, disponibili da domani alle 12 su Ticketone, vanno da 100 a 200 euro (a cui vanno aggiunti diritti e commissioni di prevendita), a seconda della postazione scelta.

Spesso e volentieri nel nostro paese, Benjamin Clementine sarà in Italia anche quest’estate, per ben quattro appuntamenti. Il cantautore e musicista londinese si esibirà sabato 29 luglio a Milano (location ancora da definire), domenica 30 al No Borders Music Festival di Sella Nevea (UD), martedì 1 agosto all’Arena del Parco Miralfiore di Pesaro e mercoledì 2 nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. I biglietti per le date in Friuli (24,54 euro), nelle Marche (42,68 euro) e nella capitale (da 36,40 euro) sono già in prevendita su Ticketone.

‘Starcatcher‘, il nuovo LP dei Greta Van Fleet, uscirà il 21 luglio, e a fine novembre verrà suonato dal vivo dalle nostre parti. Unico l’appuntamento, giovedì 30 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). In prevendita da venerdì i biglietti, disponibili sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Sabato 13 maggio il leader degli U2 Bono si esibirà in una performance solista al Teatro San Carlo di Napoli per uno spettacolo denominato ‘Stories Of Surrender‘. Con lui sul palco, le musiciste Gemma Doherty (arpa, tastiera, voce) e Kate Ellis (violoncello, tastiera, voce), oltre al produttore (per l’occasione direttore musicale) Jacknife Lee. Venerdì sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket partirà la vendita dei biglietti, oltre ai quali, per essere ammessi all’ingresso, bisognerà “indossare abiti formali“.

Non si erano potuti tenere né ad aprile né a settembre 2022 i due concerti italiani dei Kraftwerk, che sono in seguito stati riprogrammati per luglio 2023. La storica band tedesca si esibirà venerdì 7 luglio all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze, e sabato 8 al GoaBoa Festival di Genova, presso l’Arena del Mare. Già da tempo in prevendita su Ticketone i biglietti, che partono da 82,74 euro per la data toscana, e da 73,63 euro per quella ligure.