Update concerti: Interpol, Libertines, Murder Capital

A estate appena iniziata, gli Interpol passeranno dal nostro paese per due concerti, entrambi al nord: sabato 24 giugno all’Ippodromo SNAI di Milano, dove però precederanno sul palco Paolo Nutini, e lunedì 26, da headliner, alle Officine Grandi Riparazioni di Torino. I biglietti per la serata milanese sono già in vendita sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket (su quest’ultimo costano 48,76 euro), per lo show torinese saranno in prevendita da sabato (i prezzi non sono ancora stati comunicati).

Suoneranno anche i Libertines al Fake Fest di Bellaria Igea Marina (RN). Pete Doherty e compagni si esibiranno venerdì 14 luglio, preceduti on stage dai La Femme. Giovedì 13, invece, oltre ai già confermati Idles, saliranno sul palco della Beky Bay anche i Murder Capital. Per tutte le band in questione, quelle di Bellaria sono annunciate come date uniche estive nel nostro paese. Dal poster qui sotto, inoltre, si evince che nel cartellone di ciascuna delle due giornate dovrebbero aggiungersi altri nomi. I biglietti per gli appuntamenti singoli e gli abbonamenti sono già in prevendita su Dice: i due giorni costano 80,50 euro, le singole giornate 49,45 euro.