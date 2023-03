Update concerti: Interpol, Shame, Tom Morello, Kim Gordon, TV Girl, Bob Dylan

Ci sarà un terzo concerto degli Interpol in Italia: oltre alle date già confermate di sabato 24 giugno all’Ippodromo SNAI di Milano e di lunedì 26 alle Officine Grandi Riparazioni di Torino, la band newyorkese suonerà anche mercoledì 28 nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. I biglietti saranno in prevendita da martedì su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket, su quest’ultima piattaforma le tre fasce di prezzo saranno di 42,46 euro, 48,53 euro e 54,60 euro.

Gli Shame, che giovedì prossimo 23 marzo saranno al Magnolia di Segrate (MI), aggiungono due concerti estivi alla loro schedule: martedì 4 luglio saliranno sul palco dell’Arti Vive Festival di Modena e giovedì 27 luglio su quello del SEI Festival di Corigliano d’Otranto (LE). Già disponibili da oggi i biglietti, su Ticketmaster e Vivaticket (16,88 euro) per lo show in Emilia e su Dice (23 euro) per quello pugliese.

Ci sarà anche Tom Morello on stage nell’edizione 2023 di Firenze Rocks. Suonerà prima degli Who sabato 17 giugno. I biglietti per la singola giornata del festival sono da tempo in prevendita su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket; su quest’ultimo portale costano 79,24 euro, con l’upgrade che dà diritto all’ingresso al pit a 97,52 euro.

Almeno per il momento, è una data unica quella che Kim Gordon terrà giovedì 6 luglio all’Arena del Mare di Genova, all’interno del GoaBoa Festival, in una serata che vedrà salire sul palco al Porto Antico anche i Baustelle. Già disponibili su Dice i biglietti, che costano 39,27 euro.

Data unica anche per i TV Girl: la band indie-pop americana suonerà giovedì 31 agosto al Magnolia di Segrate (MI). Non siamo a conoscenza del prezzo dei biglietti e dove saranno in prevendita, comunque attiva da domani alle 14.

Saranno ben cinque i concerti del tour italiano di Bob Dylan: due al Teatro degli Arcimboldi di Milano, lunedì 3 e martedì 4 luglio, quindi giovedì 6 al in piazza Napoleone a Lucca per il Summer Festival, venerdì 7 all’Arena Santa Giuliana di Perugia per Umbria Jazz e domenica 9 all’Auditorium Parco della Musica di Roma. I biglietti saranno in prevendita da sabato sul circuito Ticketone.