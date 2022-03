Update concerti: Joan As Police Woman, Tash Sultana, Chubby And The Gang, Tricky, Courtney Marie Andrews, Human Tetris

Sono confermate le prime tre date del tour italiano di Joan As Police Woman, che sarà giovedì 17 marzo al Capitol di Pordenone (biglietti su Diyticket a 20,50 euro), sabato 19 all’Auditorium Parco della Musica di Roma (su Ticketone a 23,21 euro) e domenica 20 alla Santeria di Milano. Non solo: dato il sold out dell’esibizione milanese delle 21:30, la cantautrice americana ne ha aggiunta un’altra alle 18:30, per la quale i biglietti sono in vendita su Dice a 24,50 euro. Da tenere a mente anche il concerto di sabato 18 giugno all’Anfiteatro del Venda di Galzignano Terme, in provincia di Padova (22 euro tondi su Dice).

E’ stata nuovamente riprogrammata la data milanese di Tash Sultana: la cantautrice australiana non si esibirà più il 27 marzo all’Alcatraz, bensì martedì 30 agosto al Magnolia di Segrate, all’interno della rassegna Unaltrofestival. I biglietti già acquistati sono validi per tutta la giornata della manifestazione; per chi non li avesse si possono trovare su Ticketone e Ticktmaster (su quest’ultima piattaforma costano 42,70 euro).

Non vedremo in Italia, purtroppo, i Chubby And The Gang: “Data la corrente situazione internazionale e le restrizioni ancora in vigore per la limitazione dell’epidemia, la band ha preso la decisione di annullare i concerti italiani previsti ad aprile a Milano, Roma e Bologna“, spiega l’organizzazione. “È possibile richiedere il rimborso monetario mediante la compilazione dell’apposito modulo sul sito del circuito di biglietteria dal quale si è effettuato l’acquisto entro e non oltre il 4 aprile 2022“, aggiunge.

Cancellato anche il concerto di Tricky che avrebbe dovuto tenersi il 22 maggio ai Magazzini Generali di Milano: “l’artista deve prendersi una pausa per concentrarsi su questioni di salute personale“, si legge in una nota. I biglietti già acquistati su Dice verranno automaticamente rimborsati.

Sarà invece in Italia a giugno Courtney Marie Andrews: la folksinger dell’Arizona si esibirà lunedì 6 all’ARCI Bellezza di Milano (biglietti disponibili su Eventbrite a 14,01 euro) e martedì 7 al Monk di Roma (ingressi su Dice a 13,80 euro).

E’ spostato al prossimo anno il tour italiano degli Human Tetris. La band post-punk russa suonerà venerdì 17 marzo 2023 al CAP10100 di Torino, sabato18 al Biko di Milano, domenica 19 al Monk di Roma e martedì 21 al Locomotiv di Bologna. I biglietti rimangono in prevendita su Dice al costo di 13,80 euro per ciascuno dei quattro appuntamenti.